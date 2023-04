Les techniciens territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois technique

Publié le 25/04/2023 • Mis à jour le 25/04/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Fiches de droit pratique, Statut technique

Les agents du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont régis par un statut particulier et les dispositions statutaires communes aux fonctionnaires de catégorie B. Ils exercent leurs missions dans tous les domaines techniques en lien avec les compétences des collectivités et établissements publics locaux.

01 – Comment le cadre d’emplois des techniciens territoriaux est-il structuré ?

Les techniciens territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B, structuré en trois grades :

technicien,

technicien principal de 2e classe

et technicien principal de 1re classe.

Ces agents sont régis par leur statut particulier et par le décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

02 – Quelles sont les missions des techniciens territoriaux ?

Les techniciens territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public qui en relève.

Parmi leurs missions figurent,

la conduite des chantiers,

l’ encadrement des équipes

ou le contrôle des travaux confiés aux entreprises.

Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion et peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.

En outre, les techniciens territoriaux assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages, ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

De manière plus spécifique, les techniciens territoriaux des grades supérieurs ont vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale ou l’expérience professionnelle.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique Tout candidat à un concours de la FPT doit remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique : être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),

jouir de leurs droits civiques,

ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,

être en position régulière au regard du service national et remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel handicap.

03 – Comment accéder au cadre d’emplois des techniciens territoriaux ?

Les agents sont recrutés dans le cadre d’emplois de technicien territorial

soit au premier grade, technicien ,

grade, , soit au deuxième grade, technicien principal de 2e classe, par concours (externe, interne, 3e voie), promotion interne ou avancement de grade.

L’accès au dernier grade intervient au titre de l’avancement (lire la question n°9). Les concours sont organisés dans l’une de ces 10 spécialités :

bâtiments, génie civil ; réseaux, voirie et infrastructures ; prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ; aménagement urbain et développement durable ; déplacements, transports ; espaces verts et naturels ; ingénierie, informatique et systèmes d’information ; services et interventions techniques ; métiers du spectacle ; artisanat et métiers d’art.

04 – Comment les concours sont-ils organisés ?

Des concours externe, interne et 3e voie ont vocation à être organisés en vue de permettre ...

