La télésanté, à part entière dans l’organisation du système de santé

[Questions sur] Santé

Publié le 10/07/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu expert santé social, Analyses santé social

La téléconsultation et la télé-expertise sont entrées dans le droit commun en 2018. Le télésoin s’y est ajouté en 2019. Ces pratiques ont été plébiscitées pendant l'épidémie de Covid-19. Le tour de la question en 10 questions.

1. Qu’est-ce que la télésanté ?

La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et la stratégie « Ma santé 2022 » ont confirmé la place de la télésanté dans l’organisation globale du système de santé. Celle-ci comprend la télémédecine, pratique d’actes médicaux, et le télésoin, pratique de soins, toutes deux réalisées à distance au moyen de dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC). La télémédecine et le télésoin sont couplés à l’espace numérique de santé offert à chaque usager. Cet espace personnel et sécurisé comprend notamment le dossier médical partagé et un service donnant accès à une messagerie santé. Toutes les situations médicales peuvent donner lieu, auprès de tout patient, à la télémédecine ...