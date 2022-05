Les administrateurs territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois administratif

Publié le 11/05/2022 • Mis à jour le 03/05/2022

Depuis 2016, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, notamment en raison du rapprochement avec le corps des administrateurs civils, la prise en compte des doctorats, etc.

01 – Comment est structuré le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ?

Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A, constitué de trois grades :

administrateur,

administrateur hors classe

et administrateur général.

02 – Quelles sont les missions des administrateurs territoriaux ?

Ces fonctionnaires territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales.

Ils assurent des tâches de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.

En outre, les administrateurs territoriaux ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d’un service ou d’un groupe de services.

Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.

Par ailleurs, ils peuvent occuper certains emplois de direction au sein des collectivités les plus importantes en nombre d’habitants.

En bref Le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est accessible par concours ou par la promotion interne .

est accessible par ou par la . Les lauréats sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territorial e (CNFPT) pour une période de 18 mois.

sont nommés e (CNFPT) pour une période de 18 mois. Les lauréats du concours externe ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans.

03 – Dans quels types de collectivité les administrateurs peuvent-ils exercer leurs fonctions ?

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions :

au sein des régions, départements et communes de plus de 40 000 habitants,

ou des offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements,

de plus de ou encore dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique Les candidats à un concours de la FPT doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique : être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen), jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, être en position régulière au regard du service national et remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel handicap.

04 – Comment accéder au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ?

Le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est accessible par concours (externe, interne ou troisième concours) organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ou par promotion interne.

Désormais, le nombre de candidature n’est plus limité (décret n°2021-334 du 26 mars 2021) : jusqu’alors, en effet, les candidats ne pouvaient pas se présenter plus de trois fois à l’un des concours d’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ni plus de cinq fois à l’ensemble de ces concours.

On notera que l’épreuve d’admission comprend une épreuve de mise en situation professionnelle collective.

En outre, l’épreuve d’entretien avec le jury comptant pour l’admission permet la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle des candidats titulaires d’un doctorat.