Les adjoints territoriaux d’animation en 10 questions

Cadre d'emplois de l'animation

Les adjoints territoriaux d’animation forment un cadre d'emplois de catégorie C. Leurs missions relèvent du secteur périscolaire, de l’animation des quartiers et des loisirs, de la médiation sociale, du développement social urbain et du développement rural. Le premier grade est accessible par recrutement direct.

01 – Quelles sont les caractéristiques du cadre d’emplois des adjoints d’animation ?

Le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation constitue un cadre d’emplois de la catégorie C de la filière « animation », qui comprend trois grades :

adjoint d’animation,

adjoint d’animation principal de 2e classe

et adjoint d’animation principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par le décret du 12 mai 2016, relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale, et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

02 – Quelles sont les missions des adjoints territoriaux d’animation ?

De manière générale, ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans l’animation des quartiers, la médiation sociale, le développement rural, la politique du développement social urbain et l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent œuvrer au sein de structures d’accueil ou d’hébergement.

Les adjoints territoriaux d’animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’animation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d’animation. Les adjoints d’animation du deuxième et troisième grades mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d’un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue.

Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d’animation peuvent participer, sous la responsabilité d’un animateur territorial ou d’un agent de la catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public.

03 – Comment accéder à ce cadre d’emplois ?

Le recrutement au premier grade (adjoint territorial d’animation) est direct, sans concours.

En revanche, les adjoints territoriaux d’animation principaux de 2e classe sont recrutés après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours (concours externes sur titres avec épreuves, concours internes sur épreuves, ou troisième concours).

On notera que les épreuves des trois concours sont soumises à l’appréciation d’un même jury.

Les concours sont ouverts par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l’autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés.

04 – Quelles sont les conditions d’accès au cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ?

Le concours externe est accessible aux titulaires d’un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat, de niveau V (brevet, CAP, BEP) et dans les domaines correspondant aux missions confiées aux adjoints d’animation ou d’une qualification équivalente.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1 er janvier de l’année du concours, d’une année au moins de services publics effectifs.

Le troisième concours est réservé aux candidats justifiant d’au moins quatre ans d’exercice d’activités professionnelles correspondant à la réalisation d’actions éducatives, d’animation, de développement local ou de médiation sociale, de mandats en qualité de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité ou d’activités accomplies en qualité de responsable d’une association.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois de la fonction publique.

