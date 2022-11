Le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales en 10 questions

Cadre médico-social

Publié le 09/11/2022 • Mis à jour le 09/11/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Actu expert santé social, Actu juridique, Dossiers Emploi, Fiches de droit pratique, Métier et carrière santé social, Métiers et concours

Les puéricultrices territoriales relèvent d’un cadre d’emplois médicosocial de catégorie A. Recrutement, carrière, rémunération... : le point sur le statut de ces agents de la petite enfance en 10 questions.

01 – Comment le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales est-il structuré ?

Les puéricultrices territoriales relèvent de la filière médicosociale dont elles constituent un cadre d’emplois de catégorie A.

Elles se répartissent entre deux grades : puéricultrice et puéricultrice hors classe. Depuis le 1er janvier 2022, les deux classes du premier grade ont été supprimées.

02 – Quelles sont les missions des puéricultrices territoriales ?

Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions (le suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie, la surveillance du régime alimentaire du nourrisson, notamment), dans le cadre de la protection maternelle et infantile, au sein des conseils régionaux et départementaux, des communes et de leurs établissements publics.

Elles interviennent également auprès des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans ­relevant de ces collecti­vités ou de leurs établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R2324-16 et suivants du code de la santé publique.

Par ailleurs, les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d’établissement ou de service d’accueil des enfants de moins de 6 ans relevant des collectivités ou de leurs établissements publics.

Nouvelles modalités – Les puéricultrices territoriales bénéficient de nouvelles modalités de carrière. Celles-ci sont semblables à celles mises en œuvre pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière.

Les puéricultrices territoriales bénéficient de Celles-ci sont semblables à celles mises en œuvre pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Missions – Avec les autres acteurs (auxiliaires de puériculture, puéricultrices cadres de santé), les puéricultrices territoriales participent au développement et à l’éveil des enfants.

Avec les autres acteurs (auxiliaires de puériculture, puéricultrices cadres de santé), les puéricultrices territoriales participent au Concours – Le concours de puéricultrices territoriales consiste en un entretien, qui commence par un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel.

03 – Quelles sont les modalités d’accès à ce cadre d’emplois médicosocial ?

Le recrutement des puéricultrices territoriales intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres avec épreuves. Le concours est organisé par le centre de gestion compétent pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête également la liste d’aptitude.

En outre, chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Ils sont aussi affichés dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Voir les dates de concours

04 – Quelles sont conditions à remplir pour se présenter au concours ?

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique. Ils doivent en outre posséder le diplôme d’Etat de puéri­culture ou une autorisation d’exercer cette profession.

Intégrer dans la fonction publique : les conditions ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers