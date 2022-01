Les conseillers socio-éducatifs territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois socio-éducatif

Dans les départements, les conseillers socio-éducatifs peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Le point sur ce cadre d'emplois territorial de catégorie A en 10 questions.

01 – Comment le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs est-il structuré ?

Les conseillers socio-éducatifs (CSE) territoriaux constituent un cadre d’emplois social de la catégorie A. Celui-ci comporte trois grades :

conseiller socio-éducatif,



conseiller supérieur socio-éducatif

et conseiller hors classe socio-éducatif.

Concours – L’essentiel des postes est pourvu après inscription sur liste d’aptitude, établi à l’issue d’un concours interne. Seuls 10 à 20 % des postes sont ouverts aux concours externes.

02 – Quelles sont les missions des conseillers socio-éducatifs territoriaux ?

De manière générale, les CSE territoriaux participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ils ont pour mission d’encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service de la collectivité.

Ils sont aussi chargés, dans leurs fonctions d’encadrement :

des équipes soignantes et éducatives,

de l’éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation,

ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en difficulté d’insertion.

Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

En outre, les CSE peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

03 – Quelles sont les fonctions des CSE territoriaux ?

Les CSE relevant du deuxième grade (conseiller supérieur) exercent des fonctions correspondant à leur qualification. Elles consistent à encadrer les CSE et les personnels sociaux et éducatifs. Ils ont vocation à diriger une ou plusieurs circonscriptions d’action sociale ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. De plus, sous l’autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social et du service socioéducatif.

Les conseillers hors classe socioéducatifs exercent des fonctions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l’action sociale et médicosociale, consistant notamment à encadrer des CSE ou conseillers supérieurs socioéducatifs et les personnels sociaux, médicosociaux et éducatifs.

Ils coordonnent, animent ou dirigent plusieurs circonscriptions d’action sociale ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l’autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social et du service socioéducatif en apportant leur expertise de haut niveau.

Rappel des conditions d’accès à la fonction publique Etre de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen)

Jouir de ses droits civiques,

Ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions ­incompatibles avec l’exercice des fonctions,

Etre en position régulière au regard du service national

Remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un ­éventuel handicap.

04 – Comment les conseillers socio-éducatifs exercent-ils leurs fonctions ?

Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département.

Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d’action sanitaire et sociale, de ...

