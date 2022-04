Les agents de maîtrise territoriaux en 10 questions

Comment accéder au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, comment se déroule leur carrière, quel est le montant de leur salaire ? Le point sur ce cadre d'emplois de catégorie C en 10 questions.

01 – Comment le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est-il structuré ?

Cadre d’emplois technique de la catégorie C, les agents de maîtrise se répartissent en deux grades :

agent de maîtrise

agent de maîtrise principal

02 – Quelles sont les missions des agents de maîtrise ?

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie. Ils assurent également l’encadrement de fonctionnaires des cadres d’emplois techniques de la catégorie C. Ils transmettent à ces mêmes agents des instructions techniques émanant de supérieurs hiérarchiques.

En outre, les agents de maîtrise peuvent participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Leurs missions s’étendent aussi à la coordination des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), qui accèdent à ce cadre d’emplois par concours ou promotion interne. Ils doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance, ou justifier de trois années de services accomplis dans le cadre d’emplois des Atsem.

Ils peuvent aussi être chargés de la coordination des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.

03 – Quelles sont les missions des agents de maîtrise principaux ?

Ils sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

la surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie,

suivant les règles de l’art de l’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de la catégorie C ou des Atsem,

ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de la ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme,

y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme, la direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité spécifiques.

