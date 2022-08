Les cadres de santé paramédicaux en 10 questions

Cadres d'emplois médico-social

Créé en 2016, ce cadre d'emplois intègre deux cadres d'emplois : les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, désormais en extinction. Les deux classes du premier grade ont été supprimées le 1er janvier 2022.

01 – Comment le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux est-il structuré ?

Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un cadre d’emplois médicosocial de la catégorie A. Celui-ci comprend les grades

de cadre de santé

et de cadre supérieur de santé.

Le grade de cadre de santé ne comporte à présent plus deux classes – elles ont été supprimées au 1er janvier 2022. Créé en 2016, ce cadre d’emplois intègre les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, désormais placés en voie d’extinction.

02 – Quelles sont les missions des cadres de santé paramédicaux en chef territoriaux ?

Ces personnels ont vocation à exercer des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médicotechniques dans les collectivités et établissements territoriaux. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.

Les fonctions des agents du premier grade consistent à encadrer des équipes dans les établissements et services médico­sociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de 6 ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.

Quant aux agents du second grade, ils animent et coordonnent les activités des mêmes établissements, laboratoires et services d’accueil, et encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles, et peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique (lire la question suivante).

03 – En quoi consistent les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique ?

Les responsables de circonscription sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscri­ptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et ­d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant dans ce secteur.

Les conseillers techniques, eux, sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, ­l’action des responsables de circonscription.

04 – Comment les cadres de santé paramédicaux sont-ils recrutés ?

Ils sont recrutés dans le grade de cadre de santé, après inscription sur une liste d’apti­tude établie à l’issue de concours (lire la question suivante), en qualité de ­puéricultrice cadre de santé, d’infirmier cadre de santé ou de technicien paramédical cadre de santé.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration d’une durée totale de dix jours. Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, de leur détachement ou de leur intégration directe, les cadres de santé paramédicaux territoriaux doivent suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, pour une durée totale de cinq ...

