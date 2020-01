Donnez votre avis sur les questions qui agitent la fonction publique et les collectivités

La Gazette interroge chaque mois un panel de fonctionnaires territoriaux. Vous aussi participez !

Les fonctionnaires territoriaux eux aussi ont un avis sur les politiques publiques, et les questions qui agitent les collectivités locales et la fonction publique. La Gazette veut se faire l’écho de ces opinions, pour nourrir le débat public.

C’est pourquoi nous animons un panel de fonctionnaires territoriaux auxquels nous soumettons chaque mois 4 à 5 questions d’actualités. Les résultats de cette enquête sont ensuite publiés chaque semaine dans votre magazine et sur le site.

Nous souhaitons aujourd’hui élargir ce panel, alors inscrivez-vous en suivant ce lien vers notre nouvelle enquête. Chaque enquête mensuelle ne vous prendra que quelques minutes.

Merci de nous aider à faire vivre le débat public.