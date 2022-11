Culture administrative

Publié le 29/11/2022

Destinée avant tout aux candidats aux concours et examens de la fonction publique, cette fiche traite des pouvoirs du chef de l'Etat français. Vous découvrirez d'abord les pouvoirs exclusifs du chef de l'Etat, avant d'étudier les pouvoirs partagés du locataire du l'Elysée.

Le président de la République dispose pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle de pouvoirs exclusifs, c’est-à-dire de pouvoirs qu’il peut mettre en oeuvre sans qu’il ait besoin du concours de qui que ce soit, et ce, quelle que soit la forme de ce concours (contreseing ou proposition préalable). Certes, ces pouvoirs sont peu nombreux, mais ils ont souvent une portée considérable. Quant aux autres pouvoirs, ils sont partagés avec le plus souvent le Premier ministre ou le Parlement.

I – Les pouvoirs exclusifs du président de la République

Certains sont traditionnels, dans le sens où ils existaient déjà sous les Républiques précédentes, mais ils étaient à l’époque partagés. D’autres sont tout à fait nouveaux, ils n’ont pas d’équivalent sous les régimes précédents.

A – Les pouvoirs traditionnels

a) La nomination du Premier ministre (art 8.1)

L’importance de ce pouvoir

Ce pouvoir est d’autant plus important que le président ne se contente pas de nommer le Premier ministre, c’est-à-dire d’en rester à une pure opération juridique, il va plus loin puisqu’il le choisit et il le fait en toute liberté, hors périodes de cohabitation.

Les limites politiques de ce pouvoir

Le Premier ministre doit cependant être pris dans la majorité parlementaire ou, en tout état de cause, obtenir un vote de confiance de celle-ci.

b) Le droit de dissolution (art 12)

La dissolution est prononcée par décret du président de la République. Mais certaines conditions doivent être respectées. Toutefois, elles ne sont pas très restrictives. C’est pourquoi la pratique de la dissolution est relativement importante.

Les conditions de la dissolution

Le président de la République doit obligatoirement consulter :

le Premier ministre ;

le président de l’Assemblée nationale

(…)

