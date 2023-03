Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) en 10 questions

Cadre d'emplois sanitaire et social

Publié le 30/03/2023 • Mis à jour le 30/03/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Dossiers Emploi, Fiches de droit pratique, Toute l'actu RH

Pour devenir agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem), trois voies de concours peuvent être ouvertes. Les candidats au concours externe doivent être titulaires du CAP « petite enfance ». La fonction de coordination des Atsem relève des missions des agents de maîtrise territoriaux. Sous conditions d’ancienneté, les Atsem peuvent accéder au cadre d’emplois des animateurs territoriaux par un concours interne spécial réservé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

01 – Quelles sont les caractéristiques du cadre d’emplois des Atsem ?

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) appartiennent à un cadre d’emplois de catégorie C de la filière sanitaire et sociale. Celui-ci comprend deux grades :

Atsem principal de 2e classe

et Atsem principal de 1re classe.

02 – Quelles sont les missions des Atsem ?

Les missions des Atsem ont été redéfinies en 2018 afin de prendre en compte l’évolution de leur métier, en particulier le renforcement de leurs missions éducatives, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires.

Appartenant à la communauté éducative, les Atsem sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous leur responsabilité. Ils peuvent également les assister dans les classes ou les établissements accueillant des enfants à « besoins éducatifs particuliers ». Large, la notion d’enfants à « besoins éducatifs particuliers » concerne les enfants handicapés, mais aussi ceux en grande difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, malades, intellectuellement précoces, allophones nouvellement arrivés, issus de familles itinérantes ou du voyage…

Les Atsem peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, de leurs missions principales et de l’animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.

Enfin, l’accompagnement des enfants dans le cadre de voyages scolaires relève des missions des Atsem, puisqu’ils peuvent assister les enseignants lors de ces voyages (1).

03 – Comment est assurée la coordination du travail des Atsem ?

Depuis 2018, la fonction de coordination des Atsem, souvent confiée à un Atsem « référent » ou « responsable », est reconnue. Les agents de maîtrise territoriaux peuvent assurer la coordination des Atsem. Pour cela, ils doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » ou du certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance », ou justifier de trois années de services accomplis dans le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (décret n°88-547, art. 2).

04 – Comment devenir Atsem ?

Le recrutement dans le premier grade intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue de concours (lire les questions n°6 et n°7).

De plus, à condition d’être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « petite enfance » ou d’une qualification équivalente, les fonctionnaires de la catégorie C peuvent être détachés ou directement intégrés dans ce cadre d’emplois.

05 – Quelles conditions les candidats doivent-ils remplir ?

Ils doivent d’abord remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique : être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen), jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, être en position régulière au regard du service national et remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel handicap.

En outre, les candidats au concours externe doivent être titulaires du CAP « petite enfance » ou justifier d’une qualification équivalente.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires et agents publics, les militaires, ainsi que les agents en ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers