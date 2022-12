Culture administrative

Publié le 01/12/2022 • Mis à jour le 01/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision, Métiers et concours

Dès 1790, lorsque est opérée la division de la France en 83 départements, l’Assemblée nationale, dans ses décrets des 15 janvier, 16 et 26 février, en créant le département de la Corse, indiquait : « L’île de Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, l’ensemble des électeurs pourra délibérer s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements ».

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

SOMMAIRE DE LA FICHE

I. Une occasion ratée

II. La reconnaissance des spécificités insulaires

III. Un statut amputé

IV. Un statut censuré

V. Un statut temporairement refusé

VI. Un statut reconnu

EXTRAIT DE LA FICHE

En 1790, lorsque la France est divisée en 83 départements, l’Assemblée nationale dans ses décrets des 15 janvier et 16 et 26 février 1790, créant le département de la Corse indiquait : « L’île de Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, l’ensemble des électeurs pourront délibérer s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements. » C’est une loi du 11 août 1793 qui divisera la Corse en deux départements : le département du Golo dont la ville de Bastia sera le chef-lieu et le département du Liamone dont le chef-lieu sera la ville d’Ajaccio, mais dès 1811, la Corse redevient monodépartementale.

Son histoire administrative sera ensuite celle du reste du territoire national. Puis à partir des années 1970, pour répondre aux problèmes et aux spécificités insulaires, des tentatives ont été faites pour doter la Corse de textes spécifiques.

Le 6 juillet 2003, les électeurs corses rejetaient, à une majorité de près de 51 %, le projet de modification de l’organisation institutionnelle de l’île qui prévoyait la création d’une collectivité unique. Le 7 août 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») a fait naître, au 1er janvier 2018, la « collectivité de Corse », collectivité à statut particulier se substituant aux deux départements corses – nés en 1975 – et à l’ancienne « collectivité territoriale de Corse » – collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 al. 1er de la Constitution – depuis 1991.

(…)

Prépa concours Filière administrative Je découvre les prépas

ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Téléchargez l'intégralité de la fiche n° 8 : "La Corse"

"La Corse" Testez vos connaissances : répondez au quiz !