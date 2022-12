Culture administrative

Publié le 21/12/2022 • Mis à jour le 21/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Créée en 1807 par Napoléon Ier, la Cour des comptes est issue des chambres des comptes qui s’étaient multipliées sous l’Ancien Régime. La Cour est une juridiction administrative dont l’indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif est garantie par la Constitution. Présentation dans la fiche (à télécharger) de révision des concours de la fonction publique.

PLAN DE LA FICHE

I. L’organisation de la Cour des comptes

A. Les magistrats

B. Les formations

II. Les missions de la Cour

A. Le contrôle juridictionnel des comptes des comptables (l’apurement des comptes) : avant le 1er janvier 2023

B. Le contrôle juridictionnel de la responsabilité financière des gestionnaires publics à compter du 1er janvier 2023

C. Le contrôle de la gestion des services

D. Le contrôle général de l’exécution de la loi de finances

E. La certification des comptes

EXTRAIT DE LA FICHE

[…] La Cour retient cette référence comme cadre général de sa mission, étant entendu que les particularités significatives des comptes de l’État sont, bien sûr, prises en compte.

La Cour est amenée à formuler chaque année une opinion sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État. Selon les normes de l’International Federation of Accountants (IFAC), cette opinion pourra prendre quatre formes :

certification sans réserves, accompagnée, le cas échéant, d’observations mettant en lumière un élément affectant les états financiers sans constituer une réserve ; certification assortie d’une ou plusieurs réserves. Une réserve peut notamment être formulée si des erreurs, anomalies ou des irrégularités dans l’application des règles et principes comptables ont une incidence significative ; opinion défavorable, si les erreurs, anomalies ou irrégularités constatées sont suffisamment significatives pour affecter la validité d’ensemble des comptes ; impossibilité, pour la Cour, d’exprimer une opinion, notamment en raison de restrictions à l’étendue de ses travaux d’audit.

À cette occasion, la Cour pourra également formuler des recommandations sur les méthodes et les procédures comptables.

Le processus de certification repose sur un dialogue très en amont entre les services, chargés de la tenue de la comptabilité et de la production des états financiers de synthèse, et l’organisme certificateur. Celui-ci doit être en mesure de formuler les observations résultant des diligences comptables qu’il a menées, et de proposer les ajustements nécessaires dans les états financiers avant l’arrêté définitif des comptes.

Depuis l’examen des comptes de 2006 à aujourd’hui, la Cour des comptes a certifié avec des réserves les comptes de l’État. […]

