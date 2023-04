Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux en 10 questions

Cadre d'emplois médico-social

Publié le 11/04/2023 • Mis à jour le 12/04/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Actu juridique, Fiches de droit pratique

Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux forment un cadre d'emplois de catégorie B de la filière médicosociale. Ces agents publilcs territoriaux interviennent au domicile des personnes, dans leur environnement ou en établissement.

01 – Comment est structuré ce cadre d’emplois ?

Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d’emplois de catégorie B de la filière médicosociale. Il compte deux grades.

moniteur-éducateur et intervenant familial (MEIF)

(MEIF) et moniteur-éducateur et intervenant familial principal

Les concours d’accès à ce cadre d’emplois sont organisés dans deux spécialités : « moniteur-éducateur » et « technicien de l’intervention sociale et familiale ».

d’accès à ce cadre d’emplois sont organisés dans deux spécialités : « moniteur-éducateur » et « technicien de l’intervention sociale et familiale ». Le concours d’accès à ce cadre d’emplois, sur titres, comporte une seule épreuve : un entretien de vingt minutes ayant pour point de départ un exposé du candidat.

un entretien de vingt minutes ayant pour point de départ un exposé du candidat. L’avancement de grade s’effectue selon les modalités prévues par le décret du 25 mars 2010 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires territoriaux de la catégorie B.

02 – Quelles sont les missions des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ?

Ces agents exercent leurs missions en matière d’aide et d’assistance à l’enfance et d’intervention sociale et familiale.

Tout d’abord, ils participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en situation de dépendance. Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux participent aussi à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, notamment les professionnels de l’éducation spécialisée.

D’autre part, ces agents ont vocation à effectuer des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d’aide à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants. Ils interviennent au domicile habituel ou de substitution des personnes, dans leur environnement ou en établissement.

03 – Comment accéder au cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ?

Le recrutement comme moniteur-éducateur et intervenant familial intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres avec épreuve. Il existe deux spécialités : la spécialité « moniteur-éducateur » et la spécialité « technicien de l’intervention sociale et familiale ».

Pour concourir au titre de la première spécialité, les candidats doivent être titulaires du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ou d’un diplôme équivalent ; pour concourir au titre de la seconde spécialité, ils doivent justifier du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’un diplôme équivalent. En outre, tous les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la ­fonction publique.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un état membre de la CEE,

jouir de leurs droits civiques,

ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,

se trouver en position régulière au regard du code du service national,

remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

04 – Comment les concours d’accès à ce cadre d’emplois sont-ils organisés ?

Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et les établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date de l’épreuve. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête également la liste ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers