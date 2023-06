Principes généraux

Les droits des agents publics territoriaux en 10 questions

Publié le 06/06/2023 • Mis à jour le 06/06/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu RH

Bits and Splits/AdobeStock

Les agents de la fonction publique territoriale, titulaires et contractuels, disposent d'un certain nombre de droits inscrits dans le code général de la fonction publique territoriale et précisés, le cas échéant, par les juridictions. On fait le point en dix questions.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Statut fonction publique