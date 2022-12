Le congé bonifié des fonctionnaires territoriaux en 10 questions

Outre-mer

Le congé bonifié est destiné en principe aux fonctionnaires territoriaux originaires d’outre-mer et affectés en métropole. Le régime juridique de ce congé a été profondément réformé en 2020, dans sa durée et sa fréquence notamment. Le point en 10 questions.

01 – En quoi le « nouveau » congé bonifié consiste-t-il ?

Quasiment inchangé depuis 1978, le dispositif du congé bonifié a été profondément réformé en 2020, à la suite des assises des outre-mer qui se sont tenues en 2018. Le décret du 2 juillet 2020 a ainsi entendu moderniser les règles applicables afin que les agents en bénéficient plus fréquemment tout en répondant aux enjeux d’efficacité et de continuité des services publics (1).

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par les décrets du 15 février 1988 et du 20 mars 1978 (art. 1er à 11) modifiés.

Le congé bonifié permet aux fonctionnaires concernés de bénéficier de la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et la collectivité d’outre-mer dont ils sont originaires (lire la question n°5) et également d’une indemnité de cherté de la vie pendant la durée du congé. Il s’agit d’un complément de rémunération dont le montant varie selon le lieu de congé (lire la question n°6).

02 – Quels sont les avantages attachés au congé bonifié ?

Ce congé est destiné en principe aux fonctionnaires territoriaux originaires d’outre-mer et affectés en métropole. Aux termes du code général de la fonction publique (CGFP, art. L651-1), les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts matériels et moraux (lire la question n°8) est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-­Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-­Miquelon, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France bénéficient du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation.

Les agents contractuels territoriaux et les agents des collectivités du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie en fonction sur le territoire européen de la France sont exclus du dispositif du congé bonifié. Ne peuvent non plus en bénéficier les agents territoriaux qui exercent leurs fonctions outre-mer, mais sont originaires du territoire européen de la France.

Enfin, pour l’application des dispositions relatives au congé bonifié, la ­Guadeloupe, la ­Martinique, Saint ­Barthélemy et Saint-­Martin sont considérés comme formant une même collectivité.

03 – Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un congé bonifié ?

Pour bénéficier d’un congé bonifié, le fonctionnaire territorial doit remplir deux conditions.

Tout d’abord, il doit justifier d’une durée minimale de service ininterrompue de vingt-quatre mois, au lieu de trente-six mois auparavant (décret n°78-399, art. 9 ; lire la question n°4). Les différents congés, à l’exception toutefois des congés de longue durée, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour ­l’ouverture du droit à congé bonifié (décret n°88-168, art. 3).

Par ailleurs, le fonctionnaire territorial doit exercer ses fonctions en métropole et justifier que le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé en ­Guadeloupe, en Guyane, à la ­Martinique, à La Réunion, à ­Mayotte, à Saint-­Barthélemy, à Saint-­Martin ou à Saint-­Pierre-et-­Miquelon (lire la question n°8).

04 – Quelles sont la durée et la fréquence du congé bonifié ?

Pour avoir vocation à bénéficier d’un congé bonifié, le fonctionnaire doit justifier d’une durée minimale de service ininterrompue de vingt-quatre mois, au lieu de trente-six mois auparavant (décret n°78-399, art. 9). Autrement dit, l’agent a désormais droit à un congé bonifié tous les deux ans en principe, au lieu de tous les trois ans auparavant. On notera que la durée du congé bonifié est incluse dans cette durée minimale de vingt-quatre mois (décret n 78-399, art. 10).

En contrepartie de l’augmentation de la fréquence d’octroi du congé bonifié, la bonification de trente jours des congés annuels est supprimée. La durée du congé bonifié est désormais déterminée dans la limite de trente et un jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), auxquels ...

