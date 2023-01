Les assistants territoriaux socio-éducatifs en 10 questions

Cadre d'emplois socio-éducatif

Publié le 17/01/2023 • Mis à jour le 06/02/2020 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu expert santé social, Actu juridique, Fiches de droit pratique

Les assistants socio-éducatifs (ASE) constituent un cadre d'emplois médicosocial de la catégorie A. Ces agents exercent en qualité d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale. Recrutement, carrière, rémunération : le point sur leur statut en 10 questions.

01 – Comment le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux est-il structuré ?

Depuis le 1er février 2019, les assistants territoriaux socioéducatifs (ASE) ne relèvent plus de la catégorie B, mais constituent un cadre d’emplois social de catégorie A. Ils sont répartis dans deux grades :

celui d’assistant socioéducatif

et celui d’assistant socio­éducatif de classe exceptionnelle.

Les deux classes du premier grade ont été fusionnées au 1er janvier 2021.

02 – Quelles sont les missions des assistants socio-éducatifs territoriaux ?

De manière générale, les assistants socio-éducatifs (ASE) ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles connaissant des difficultés sociales à prévenir ou à surmonter ces difficultés, ainsi qu’à maintenir ou à retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

A cette fin, ils doivent rechercher les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à l’élaboration des actions les concernant.

Selon leur formation, ces personnels exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’une de ces spécialités :

assistant de service social,

éducateur spécialisé

ou conseiller en économie sociale et familiale (lire la question suivante).

Les ASE exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médicosocial, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent.

Ils prennent part à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d’intervention, et participent à l’élaboration du rapport d’activité du service socioéducatif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont ils relèvent.

Enfin, les assistants territoriaux socio­éducatifs peuvent occuper des fonctions de direction d’établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées et être chargés de coordonner l’acti­vité d’autres assistants socioéducatifs.

03 – Dans quelles spécialités ces agents exercent-ils leurs fonctions ?

Les assistants socio-éducatifs (ASE) qui exercent les fonctions d’assistant de service social ont pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d’informer les services dont ils relèvent pour instruire une mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la population et d’y remédier.

Les éducateurs spécialisés ont pour mission d’accompagner, sur le plan éducatif, des enfants ou des adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle, ainsi qu’à la protection de l’enfance.

Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission d’informer, de former et de conseiller toute personne traversant des difficultés sociales, en vue d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale.