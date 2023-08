Concours – Recrutement et gestion de carrière (l’essentiel)

Connaissances statutaires

Publié le 23/08/2023 • Mis à jour le 23/08/2023 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Cette fiche de révision "Recrutement et gestion de carrière, sous-synthèse" rassemble les connaissances essentielles des différentes fiches composant le dossier "Connaissances statutaires n°2". A étudier en priorité, donc par tous les candidats aux concours de la fonction publique (tronc commun).

EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION (chapitre I)

I. L’entrée dans la carrière publique

Le recrutement des agents titulaires

Les règles communes aux trois fonctions publiques

Pour devenir fonctionnaire, le candidat doit satisfaire à plusieurs critères :

posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne (UE). La condition de nationalité connaît cependant quelques aménagements : certains corps sont accessibles par concours aux ressortissants de toutes les nationalités de l’UE et, à l’inverse, les emplois dits de souveraineté ne sont ouverts qu’aux agents de nationalité française ;

jouir de ses droits civiques ;

être en position régulière au regard des obligations du service national ;

remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

L’absence de limite d’âge pour l’accès aux concours est la règle. Les conditions d’âge requises pour l’accès aux concours de la fonction publique ont été partiellement supprimées en 2005. La loi sur la mobilité dans la fonction publique d’août 2009 a généralisé cette suppression des limites d’âge aux cas où la réussite au concours est suivie d’une période de scolarité de deux ans ou plus.

Une condition de diplôme ou de titre est exigée pour l’accès à la plupart des concours. Cette condition n’est pas opposable, dans certains cas, pour charge de famille et pour les sportifs de haut niveau.

Il est demandé aux candidats s’inscrivant aux concours internes de justifier d’une certaine ancienneté dans l’administration, en qualité d’agent non titulaire et / ou de fonctionnaire selon le cas. Cette condition d’ancienneté de service est variable et fixée par chaque statut particulier.

Dispositif «Bourses Talents» : depuis2021, une aide financière est accordée aux candidats, sous conditions de ressources et de mérite ; l’objectif consiste à soutenir l’égalité d’accès à la fonction publique et de participer à l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.

Les règles spécifiques à chacune des trois fonctions publiques

La fonction publique de l’Etat

Le recrutement des agents titulaires de l’Etat s’effectue par concours. Toutefois, un recrutement direct est possible, par exemple en application de la législation sur les emplois réservés (pensionnés de guerre civils et militaires, militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans…).

La fonction publique territoriale

Le recrutement des agents titulaires s’effectue normalement par concours, mais un recrutement directe es également possible, par exemple en application de la législation sur les emplois réservés. La grande différence avec la fonction publique de l’État est que la réussite au concours ne vaut pas ici recrutement; les candidats admis au concours sont inscrits sur une liste d’aptitude, établie par ordre alphabétique. Cette inscription est valable deux ans, renouvelable pour deux ans à la demande des lauréats. Pendant cette période, ils doivent rechercher un emploi dans une collectivité locale. […]

