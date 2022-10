Connaissances statutaires

Publié le 27/10/2022 • Mis à jour le 27/10/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

La fiche de révision que vous allez découvrir synthétise la première partie des fiches de révision consacrées aux connaissances statutaires nécessaires pour se présenter à un concours de la fonction publique.

Introduction – La fonction publique recouvre une grande diversité de réalités. Au-delà de la notion de fonction publique, qui englobe les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, la coexistence de divers statuts, catégories, cadres d’emplois, etc. nécessite d’en préciser le cadre général. Les personnels œuvrant à la mise en pratique du service public bénéficient de droits, et sont soumis à un certain nombre d’obligations.

Les grandes lois qui régissent la fonction publique sont :

la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors) ;

la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’État ;

la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

Trente ans après la loi Le Pors, deux textes pérennisent le statut général, consacrent des valeurs reconnues par la jurisprudence (principe d’intégrité, prévention des conflits d’intérêts notamment) et préparent « l’action publique du XXIe siècle » :

la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) signé et rendu applicable par le gouvernement le 30 septembre 2015 ;

la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée au journal officiel du 7 août 2019.

Le 1er mars 2022 : entrée en vigueur du code général de la fonction publique (ordonnance du 24 novembre 2021).

Sommaire de la sous-synthèse du dossier « Connaissances statutaires »

I. Les données générales de la fonction publique

Les grands principes Les données-clés

II. Les droits et obligations des agents publics

Les droits Les obligations

Conclusion

Le protocole d’accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)

Une fonction publique appelée à se réformer

Les 5 axes majeurs de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

csss1-organis-dts-obligations2022

(…)

Prépa concours Toutes les filières Je découvre les prépas

Cet article est en relation avec le dossier