Cadre d'emplois de la sécurité civile

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en 10 questions

Publié le 28/02/2023 • Mis à jour le 28/02/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, Fiches de droit pratique, Statuts prévention-sécurité

H.Devun/AdobeStock

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux Sdis, dont ils constituent l’encadrement intermédiaire.

