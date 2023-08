Les biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois médicotechnique

Publié le 30/08/2023 • Mis à jour le 30/08/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont recrutés après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours. Les candidats doivent être titulaires des diplômes d’Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien. Faites le tour, en 10 questions, de ce cadre d'emplois de catégorie A.

01 – Comment le cadre d’emplois des biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux est-il structuré ?

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d’emplois médicotechnique de la catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend trois grades :

biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale ;

biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe ;

biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

02 – Quelles sont les missions des biologistes, pharmaciens et vétérinaires ?

Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines

du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales,

de la surveillance de l’hygiène,

de l’eau

et des produits alimentaires.

Ils sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d’en surveiller l’exécution et peuvent être chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

Par ailleurs, ces fonctionnaires peuvent participer à des actions d’enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d’activité. Enfin, un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé lorsque l’effectif à encadrer est égal ou supérieur à 20 agents, mais égal ou inférieur à 50 ; au-delà, un tel emploi est créé par tranche de 30 agents.

03 – Comment accéder au cadre d’emplois des biologistes, pharmaciens et vétérinaires ?

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont recrutés dans le premier grade (biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale), après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours (sur titres avec épreuves).

04 – Quelles conditions les candidats doivent-ils remplir ?

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique, notamment :

être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen,

jouir de leurs droits civiques,

être en position régulière au regard du service national,

avoir un casier judiciaire (le bulletin n° 2) ne comportant pas de mentions incompatibles avec l’emploi visé.

De plus, ils doivent être titulaires des diplômes d’Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien. Le concours est aussi ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L.241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L4221-2 à L4221-5 du code de la santé publique et ­délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.

05 -En quoi consistent les épreuves du concours d’accès au cadre d’emplois ?

Le concours comprend une seule épreuve d’admission. Elle consiste en un entretien avec le jury, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel. Cet entretien dure vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d’exposé. Il doit permettre au jury d’apprécier la capacité du candidat à s’intégrer dans l’environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés, et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d’aptitude.