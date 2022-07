Accueil

L’appréciation de la valeur professionnelle des agents publics en 10 questions

Publié le 20/07/2022 • Mis à jour le 18/11/2020 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

S.Robin/AdobeStock

L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur une évaluation individuelle qui, pour les fonctionnaires territoriaux, prend la forme d’un entretien. L’entretien est mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu complété d’une appréciation générale littérale. Les agents territoriaux en CDI et en CDD de plus d’un an, y compris ceux recrutés dans le cadre d’un contrat de projet, bénéficient d’un dispositif similaire à ceux des fonctionnaires territoriaux.

