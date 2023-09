Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques en 10 questions

Cadre d'emplois culturel

Publié le 27/09/2023

On fait le point, en dix questions, sur le statut des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ACPB) et les différents modes de recrutement de ces agents territoriaux de catégorie B.

01 – Comment le cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques est-il structuré ?

Le cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ACPB) relève de la filière culturelle et appartient à la catégorie B. Outre les dispositions du statut particulier fixé par le décret du 23 novembre 2011, il est également régi par les décrets du 22 mars 2010 qui fixent les dispositions communes applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie B.

Les ACPB se répartissent en trois grades :

assistants de conservation (AC) ;

assistants de conservation principal de 2e classe ;

assistants de conservation principal de 1re classe.

02 – Quelles sont les missions des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ?

En fonction de leur formation, ils sont affectés dans un service ou un établissement correspondant à leur spécialité (musée, bibliothèque, archives ou documentation). Ces agents ont pour mission de contribuer au développement d’actions culturelles et éducatives. Sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique, ils participent aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.

Ils peuvent, en outre, être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires ­appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C, ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Plus précisément, quand ils sont affectés dans les bibliothèques, les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques participent à la ­promotion de la lecture publique.

Lorsqu’ils accèdent aux deux grades les plus élevés (AC principal de 2e classe et AC principal de 1re classe), ils ont vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau particulier d’expertise. Ils participent ainsi à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l’établissement.

Ils peuvent également diriger des services ou des établissements quand la direction de ceux-ci par un agent de la catégorie A n’apparaît pas nécessaire. Dans les services ou les établissements dirigés par des personnels de la catégorie A, les ACPB peuvent être adjoints au responsable du service ou de l’établissement et participer à des ­activités de coordination.

03 – Comment accéder à ce cadre d’emplois ?

Les ACPB sont recrutés dans le 1er ou le 2e grade après inscription sur une liste d’aptitude établie soit à l’issue de concours (externes, internes ou 3e voie) organisés par les centres de gestion, soit au titre de la promotion interne (lire la question n° 7).

04 – Quelles sont les conditions d’accès aux concours ?

Les candidats doivent tout d’abord remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale.

Etre de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),

jouir de leurs droits civiques,

ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,

être en position régulière au regard du service national

et remplir des conditions d’aptitude physique compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel handicap.

De plus, les candidats au concours externe d’assistant de conservation doivent être titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV (ou d’une qualification équivalente) correspondant à l’une des spécialités :

musée,

bibliothèque,

archives,

documentation.

S’agissant du concours externe d’assistant de conservation principal de 2e classe, les candidats doivent justifier d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technicoprofessionnelle homologué au niveau III (ou d’une qualification équivalente) correspondant à l’une des spécialités : musée, bibliothèque ...

Références Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dans sa version consolidée au 26 janvier 2017

Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

