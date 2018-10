Accessibilité : les ERP de 5e catégorie ne sont toujours pas dans les clous

Les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), créés par une ordonnance du 26 septembre 2014, sont des outils de programmation de mise en accessibilité d’un ERP (mairie, école, poste, cinéma, restaurant ou d’un service de transport). Les gestionnaires avaient un délai d’un an pour déposer leur Ad’Ap et ensuite jusqu’à trois, six ou neuf ans pour réaliser leur travaux. Trois échéances possibles :

26 septembre 2018 : pour les ERP de 5e catégorie isolés, c’est-à-dire les commerces de proximité n’appartenant pas à une chaîne, les cabinets médicaux, d’avocats… ou les services publics ...