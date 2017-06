Accessibilité : un combat commun pour les personnes âgées et les personnes handicapées ?

Une étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) sur la « convergence » entre la politique réglementaire d’accessibilité et la prise en compte des besoins des personnes âgées a ouvert le colloque de la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) sur le thème « Personnes âgées : dedans dehors, de l’accessibilité du logement à celle de l’espace public ».

Quatre familles de difficultés

Le volet espace public a été abordé par Amelie Goepp Lacogne et Nicolas Merle, du Cerema ...