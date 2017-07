« 80 % des handicaps se déclarent au cours de la vie professionnelle »

Si les collectivités progressent dans la prise en charge du handicap, celui-ci reste encore un chantier important à mener au sein de la fonction publique territoriale, et notamment au sein des services techniques. Le point avec Marc Desjardins, directeur du FIPHFP.

Quel rôle et quelles missions joue votre structure auprès des collectivités territoriales ?

Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) concerne les trois fonctions publiques. Notre mission est d’assurer le recrutement, le maintien dans l’emploi, la formation et l’accessibilité des postes pour les personnes en situation de handicap. Nos recettes sont assurées grâce à une contribution financière versée par les collectivités territoriales (1).

Mais notre système financier est un système précaire. Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis, car l’augmentation de l’emploi induit nécessairement une baisse des recettes. Or, de plus en plus d’agents sont employés dans les collectivités, et de plus en plus d’employeurs s’adressent au FIPHFP. Afin de remédier à cet effet « ciseaux », nous appelons à une réforme de ...