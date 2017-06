Un contrat qui aide autant le salarié handicapé que son équipe

Il est diplômé d’un troisième cycle en mathématiques appliquées et a rejoint la mairie de Longueil-Sainte-Marie (30 agents, 1 900 hab., Oise) il y a un an, où il travaille à temps partiel aux services « animation » et « comptabilité ». Ce salarié atypique, touché par l’autisme, bénéficie du dispositif d’emploi accompagné reconnu par la loi « travail » du 8 août 2016 (art. 52), qui a pour but de faciliter l’insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, grâce à un accompagnement du salarié et de l’employeur par un service médicosocial extérieur, et sans limitation de durée.

C’est en avril 2016 que le maire (SE) de Longueil-Sainte-Marie décide de recruter un salarié autiste dit de haut niveau en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) de 20 heures ...