Handicap psychique : les critères d’accès à la prestation de compensation modifiés

Mieux prendre en compte le handicap psychique est l’une des priorités fixées par le Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016. Sont définis comme handicap psychique, les troubles dépressifs graves, les schizophrénies, les troubles bipolaires, les phobies invalidantes, les états limites… Selon les associations 700 000 personnes seraient concernées.

Au titre de l’amélioration de la compensation du handicap, figure aussi dans le relevé de décisions, du CIH un point concernait l’amélioration des critères d’éligibilité à la PCH pour le handicap psychique mais aussi cognitif et mental. Toutes les personnes concernées étaient déjà éligibles à la PCH, mais l’interprétation des textes pouvait être restrictive dans certains départements, avec parfois des PCH accordées au compte-goutte.

Un décret du 2 mai modifie le référentiel d’accès à la PCH fixé par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour les trois catégories de handicap avec pour objectif d’harmoniser les pratiques des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

En guise de mode d’emploi, un Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques publié le 3 mai par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient en aide aux équipe pluridisciplinaires des MDPH qui rendent compte depuis longtemps des difficultés qu’elles ont à appréhender les besoins de compensation de ces personnes.

Ce guide technique vise à « permettre de favoriser les coopérations en développant un langage commun et partagé des troubles psychiques, des pratiques et des cadres d’intervention de chacun des partenaires ».

Ses objectifs principaux sont les suivants :

Logement partagé et mise en commun de la PCH

Développer l’habitat inclusif est aussi une priorité du CIH du 2 décembre 2016. Conformément à l’une de ses préconisations, une note explicative a été diffusée aux conseils départementaux pour encadrer et clarifier les règles de mise en commun de la PCH pour les habitants qui partagent un logement. Elle rappelle la possibilité de ce mode d’utilisation de cette prestation, en précise les modalités, tout en réaffirmant le caractère individualisé de cette prestation et le libre-choix des personnes d’y consentir.

Certaines associations, et notamment l’Unafam, demandaient cette mutualisation de la PCH car les formules d’habitat regroupé et d‘habitat partagé sont, pour certaines personnes handicapées psychiques, une alternative (choisie) à des structures d’hébergement médicosociales. Cette mutualisation était possible dans certains départements seulement, voire accordée un temps puis supprimée, car la PCH est une prestation individualisée.