L’insertion des personnes handicapées sacrifiée sur l’autel de la finance

En cette période de campagne présidentielle et de débat démocratique, force est de constater que la question du handicap n’est pas au cœur des débats. Et pourtant ! Les 480 000 personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi ne doivent pas être les oubliées du débat public ! Alors que leur taux d’emploi dans la fonction publique a franchi pour la première fois, en 2015, les 5 %, le chemin à parcourir est encore long.

L’accessibilité numérique, le recrutement, l’emploi accompagné et le maintien dans l’emploi, le suivi des agents en situation de handicap tout au long de leur carrière constituent une spécificité forte. Le principe de mutualisation de cet accompagnement est capital, au titre de l’égalité de traitement sur les territoires, quel que soit le handicap ou le secteur de la fonction publique.

Or, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dont je préside le comité national, ne peut que s’inquiéter devant une trajectoire financière qui risque de ne pas lui permettre la poursuite des missions qui lui ont été confiées par le législateur dans la loi du 11 février 2005. En effet, si nous pouvons nous féliciter de la mobilisation des employeurs publics, qui ont contribué, depuis une dizaine d’années, à faire passer le taux d’emploi des personnes handicapées de 3,74 % à 5,17 %, nous ne pouvons que constater que nos moyens s’amenuisent du fait même du mode de financement du Fonds.

Plus de personnes handicapées dans l’emploi (220 000 aujourd’hui), cela signifie plus de demandes de financement pour accompagner l’accessibilité, la mobilité, la formation, la sensibilisation, mais aussi moins de recettes, puisque, rappelons-le, les ressources du fonds sont constituées exclusivement des contributions des employeurs ne respectant pas l’obligation d’emploi.

Cette situation critique est amplifiée par plusieurs décisions des pouvoirs publics. Des trois prélèvements successifs sur les réserves pour le financement des emplois aidés à l’exonération partielle des universités, le FIPHFP a vu ses recettes se réduire. Les personnes en situation de handicap n’ont pourtant pas à payer la situation financière du pays.

Les membres du Comité national appellent l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle à se saisir de cette question et à penser une véritable politique publique du handicap. Les 14 % de citoyens en situation de handicap à la recherche d’un emploi ne peuvent pas être mis au ban de la société. Liberté, égalité, fraternité sont nos valeurs, et elles doivent nous amener à être toujours plus vigilants dans l’insertion des plus fragiles dans la société et le monde du travail. Il en va de notre dignité.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis un amorçage, créé une dynamique. Il faut maintenant assurer la pérennité des ressources afin de poursuivre nos missions d’insertion.